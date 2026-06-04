森保一監督が率いる日本代表は６月２日、大勢の人々に見送られながら成田空港から出発。事前合宿地のメキシコ・モンテレイに入った。出発時には、５度目のワールドカップに臨む長友佑都が、「闘魂」と書かれたハチマキを巻いて話題を呼んだなか、日本代表の公式Xは飛行機内での写真を更新。「ANAのチャーター機で現地へ。飛行機内の様子をお届け！」と綴り、久保建英や伊東純也、瀬古歩夢らが笑みを浮かべる貴重なオフショット