北中米ワールドカップのグループステージで日本と同組のオランダ代表は現地６月３日、国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦。０−１で敗れた。序盤からゲームの主導権を握ったオランダは多くのチャンスを作るも、ゴールが遠い。逆に86分に、右サイドでヨレル・ハトがアニス・ハジ・ムサにかわされると、鮮やかなシュートを決められて決勝ゴールを奪われた。 オランダメディア『voetbalzone』によれば試合後、