グラビアアイドルの大貫彩香さんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子を妊娠したことを報告しました。【写真＆画像】大貫彩香、双子の妊娠を発表「双子ちゃんです！」大貫さんは「いつも応援してくださっている皆さまへ」とつづり、2枚の写真と共に、双子を妊娠したことを報告する文章画像を公開。画像では「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と報告しました