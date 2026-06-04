北大西洋に生息するナマコの仲間「スカーレットプソルス」/Sara Jobson/Mercier Lab, MUN（CNN）生きているとはどういうことか――その問いへの答えは思ったより複雑かもしれない。海の生物を研究するカナダのチームが、このほど新たな発見を報告した。チームは偶然、北大西洋に生息するナマコの仲間「スカーレットプソルス」の体の一部が、切り離されてからも衰えたり死んだりせず、成長している様子に気づいた。詳細を調べようと