将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。盤上では白熱の攻防が繰り広げられているが、ABEMAの中継番組では絶対王者の“強さのヒミツ”にまつわるユーモア溢れる裏話が披露され、ファンの話題をさらっている。【中継】昼食でも“生野菜”を摂取した藤井棋聖（生中継中