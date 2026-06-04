横浜市では３日、市内の災害や避難所の情報がまとめられた市の防災ポータルサイトが、１時間半閲覧しにくい状況が続いた。市は、台風の情報を得ようとサイトへのアクセスが集中した影響と説明し、防災情報を複数のサイトで発信する検討を進めるという。閲覧しにくくなったのは、「ＮＴＴデータ関西」（大阪市）が国や自治体に提供する総合防災情報システム「ＥＹＥ―ＢＯＵＳＡＩ」を活用した「横浜市防災情報ポータル」。横