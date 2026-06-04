北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなって6年になることにあわせ、支援団体が国会周辺で拉致被害者の早期の解決を訴える活動を行いました。今月5日で横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなって6年となるのにあわせ、めぐみさんの母・早紀江さん（90）が住むマンションの住人による支援団体「あさがおの会」が国会議事堂周辺で「沈黙の行進」を行いました。この行進は2015年から開始され、今回で8回目となりま