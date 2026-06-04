◇ナ・リーグドジャース7―0Ｄバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては4打数3安打2四球で打率を3割（.301）に乗せると、投げては6回2安打無失点6奪三振の快投で6勝目（2敗）を挙げ、チームの2連勝に貢献。ドジャースは40勝に到達し、今季最多の貯金18とした。打撃の方は単打3本と2四球で5出塁