◇MLB ドジャース7-0ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が1番投手兼指名打者で“投打二刀流”として躍動しました。打者として3安打、2四球で5出塁をマーク。投げては6回2安打無失点で自身4連勝となる6勝目を手にしました。まさに二刀流の本領発揮。試合前で直近2試合の登板では、2試合連続先頭打者ホームランという唯一無二の記録を達成していましたが、この日は3安打と2四球の5出