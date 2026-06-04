ドジャース大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、米経済誌「フォーブス」が新たに創設した「アイコノクラスト５０」に選出された。世界を代表する経営者や投資家、テクノロジー業界の革新者らとともに名を連ねた。同リストは金融、ビジネス、テクノロジー、メディア、エンターテインメント、慈善活動など幅広い分野で、既存の常識に挑戦し、業界に変革をもたらしている人物５０人を選出するもの。「フォーブス４００（