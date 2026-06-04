ＭＬＢは３日（日本時間４日）に５月の月間各賞を発表し、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がア・リーグの５月の月間最優秀新人に初めて選ばれた。村上は２６試合に出場して、打率２割４分４厘で８本塁打、１８打点、長打率５割５分６厘、ＯＰＳ０・９３８をマークした。球団では２０２１年４月のイェルミン・メルセデス以来、５年ぶり８人目。日本選手では２４年３、４月に受賞したカブスの今永昇太以来、野手では２