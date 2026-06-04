日本野球機構（NPB）は4日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。セ・リーグの外野手部門では、細川成也（中日）が度会隆輝（DeNA）を抜いて2位に浮上し、4位の増田珠（ヤクルト）も10万票突破し、2位・細川から4位・増田まで熾烈な争いになっている。さらに熾烈なのがパ・リーグの遊撃手部門。1位・村林一輝（楽天）が79,983、2位・水野達稀（日本ハム）が79,652、3位・