ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）に敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で投打二刀流で先発し、６回を２安打無失点、６三振１四球で６勝目（２敗）を挙げた。打者２０人に８９球で、最速１００・４マイル（約１６１・６キロ）を記録。防御率０・７４。打者では４打数３安打で４試合連続マルチ安打を記録し、１得点、２四球だった。打率３割１厘。チームは７―０で完勝し