米俳優ブラッド・ピットは無名時代、元ボクシングヘビー級王者マイク・タイソンと離婚協議中の妻に手を出し、タイソンから「手を引かないと殺すぞ！」と脅迫されていたと米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が３日伝えた。タイソンは先日、米コメディアン、テオ・ヴォンのポッドキャスト番組「ディス・パスト・ウィークエンド」に出演し、元妻で米女優のロビン・ギヴンズとピットとの関係について語った。タイソン