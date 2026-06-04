【モデルプレス＝2026/06/04】『バレーボールネーションズリーグ 2026』開幕セレモニー会見が6月4日、都内で行われ、男子日本代表選手の石川祐希、西田有志、高橋藍（※「高」は正式には「はしごだか」）、同大会の応援サポーターに就任したtimeleszの原嘉孝が出席。原がグループ内での自身の立ち位置を明かした。【写真】timeleszメンバー、胸筋際立つバレーボールユニフォーム姿◆原嘉孝、グループ内での立ち位置とはMCからグル