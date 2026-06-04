カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は４日、ドジャース・大谷翔平投手の活躍を報じた。敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続の複数安打となる４打数３安打、２四球をマークし、チームの快勝に貢献した。コメンテーターのメッセンジャー・黒田が防御率の計算と、打率の