河合優実の朝ドラヒロイン起用に「抜てき」という言葉は不適切。「満を持しての起用」だ。現在２５歳。宮藤官九郎氏が脚本を手掛けたＴＢＳ系「不適切にもほどがある！」などのコメディーから映画「あんのこと」（入江悠監督）のようにシリアスな社会派作品まで、演じる役柄が幅広く、いま最も勢いのある若手女優の一人であることは間違いない。年齢のわりに落ち着いている印象を持たれがちだが、とても前向きで社交的な性格だ