新ボディカラー「ニュートラルブラック」を全車に設定 トヨタ・アルファードG（HEV）｜3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム／オートレベリング機能付）＋LEDクリアランスランプ＋LEDフロントフォグランプ 今回のトヨタ「アルファード」の一部改良では、ZグレードにPHEV（プラグインハイブリッド）モデルが、GグレードにHEV（ハイブリッド）モデルが設定された。主な