プロボクシング前WBA世界ミニマム級王者・松本流星（28＝帝拳）が4日、都内でWOWOWの『エキサイトマッチSP「ドネアvs増田陸」「松本流星vs高田勇仁」』（6月8日午後9時、WOWOWライブ＆オンデマンド）の収録に参加。今年3月に横浜BUNTAIで行われた初防衛戦を自ら解説した。千葉県成田市内で合宿中の松本はこの日、早朝5時半に走り込みを行ってから都内のスタジオ入りする“ドタバタ帰京”。「明日（5日）で最後なので、この後（