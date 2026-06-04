日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）の公式X（旧ツイッター）が3日に更新され“意味深”な告知をした。公式Xでは「【お知らせ】笑点がついに・・・重大発表6月7日(日)夕方5時30分から放送」とだけ告知。同番組では5月31日に「60周年スペシャル」が放送され、話題となっていた。そこで大きな告知はなかったが、40周年では5代目三遊亭圓楽さん、50周年では桂歌丸さんがそれぞれ大喜利の司会から勇退している。ネット上では