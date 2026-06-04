ロッテは5日正午からマリーンズオンラインストアで「BLACKSUMMERWEEK2026」と株式会社ロッテのアイスブランドとコラボしたグッズの受注販売を開始すると発表した。ロッテのアイスブランドの「クーリッシュ」「爽」「雪見だいふく」「スイカバー」のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の名前を合わせたオリジナルデザインを制作し、フェイスタオルやトートバッグなど計6アイテムを展開する。＜BSW2026×