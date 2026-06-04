タレントの松本伊代（60）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同期でデビューの早見優（59）との関係を語った。松本と早見は「花の82年組」同期で、現在は2人でコンサート活動を行うなど公私ともに深い仲。早見との関係について黒柳に「転機は40代の時に石川秀美さんと？」と振られると「そうです」と応じた。ヒロミと結婚し子育て中は「疎遠というか、あんまり会わなかった時期があった