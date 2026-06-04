女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが4日までに更新され、撮影のオフショットを公開した。 同番組は「退院したチュウこと丸山忠蔵は直美がいた長屋に住むことになりました。“大家さん”たちも大歓迎。記念に皆さんで」とコメント。丸山忠蔵役の俳優・若林時英を中心に上坂やお笑いトリオ「ネプチューン」の原田泰造