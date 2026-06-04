「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で投打同時出場し、投げては６回２安打無失点で自身４連勝の６勝目をマーク。打っては４戦連続マルチ安打をマークするなど４打数３安打２四球、１得点。試合後のハイタッチでは決勝弾を放ったカイル・タッカー外野手を両手で指さしてたたえた。山本由伸投手とタッチをかわし、勝利の列に並んだ大谷。タッカー