ラグビー男子15人制の新しい国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」は、今年7月と11月に、記念すべき第1回大会が行われる。27年W杯オーストラリア大会で初の4強入りを目指す日本代表も参戦。初戦となる7月4日のイタリア戦（東京・秩父宮ラグビー場）、第3戦で同18日のフランス戦（東京・MUFG国立）は、ホームに強豪を迎えての対戦となる。両試合の入場チケットは、あす5日午後6時に一般発売が開始される。世界ランキング