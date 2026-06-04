ことし2月、ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手と新潟市出身の中井亜美選手の2選手に、県は6月11日に「県民栄誉賞」を贈ると発表しました。 スノーボードハーフパイプの山田琉聖選手は、個性的なトリックが高く評価され銅メダルを獲得。札幌市出身ですが、妙高市の専門学校に通っています。 同じく銅メダルに輝いたフィギュアスケートの中