PTA活動中に、なぜか別れ話を切り出される地域密着の自営業を営むDさん（30代）は、長女が小学校に入学後、自らもその小学校の卒業生であり、仕事の融通も効くため、PTA活動にも積極的に参加していました。人当たりの良さと整った顔立ちのせいか、保護者の間では密かに爽やかポジションを任されることもありました。たまに保護者から「◯◯ちゃんパパ、イケメンだね」と褒められることもありました。しかし、その「印象の良さ」が