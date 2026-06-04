私はミカ。息子のユウスケが大学進学で家を出ていったのを機に、夫トモヤの単身赴任先へ引っ越すことにしました。すると近居の義母が「遠くへ行くなんて許さない、きちんと自分の面倒を見るのが嫁の義務だ」と怒り出してしまったのです。困った夫は「数か月残って面倒をみてはどうか」と提案してきました。私が引っ越しても安心して過ごせるよう、その間に義母の生活環境を整えたらいいと言うのです。私は頭を抱えてしまったのでし