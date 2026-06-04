ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、7月30日（木）から11月19日（木）に開催する期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2026」のアトラクション詳細やビジュアルなど最新情報を発表。大人気ショー「ワンピース・プレミアショー 2026」には、ショー本編に12年ぶりに登場するハンコックに加え、スモーカー、ルッチなど大人気キャラクターの登場が決まった。【写真】ハンコックほか、スモーカー、ルッチも参加！「ワ