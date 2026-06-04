＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞全米ゴルフ協会（USGA）は3日、第81回「全米女子オープン」の賞金総額を1250万ドル（約20億円）にすると発表した。昨年から50万ドル増額され、女子ゴルフ史上最高額となる。【写真】バンカーがエグい…難解すぎるリビエラのグリーン周り1946年に創設された同大会は、女子ゴルフ界で最も歴史のあるメジャー大会。当時は39人が出場し、賞金