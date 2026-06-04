＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞「先週と変わらず（状態は）いいです」。米ツアー2勝目を狙った先週のメジャー前哨戦では、逆転優勝こそならなかったが4位に食い込んだ岩井千怜が、火曜日から練習ラウンドを開始した。【写真】フォトスポットで双子ツーショット日本ツアーを主戦場とする選手のなかには、先週の大会をスキップするケースも少なくない。一方、前哨戦に出