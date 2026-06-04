世界のトッププレーヤーのグリップを見ると、左手はフックグリップ、右手はスクエアグリップで握る、いわゆる“ぞうきん絞り”グリップが流行している。ローリー・マキロイやスコッティ・シェフラーも実践している握り方だ。スイング指導のスペシャリスト・森山錬がすすめる「次世代フックグリップ」を紹介する。【連続写真】トップで両手のヒラが外側を向く形から振り下ろすマキロイとシェフラーのドライバースイング◇◇◇