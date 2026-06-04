＜全米女子オープン事前情報◇3日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞「いつもの試合と雰囲気が違うのでワクワクしています」。日本ツアー年間女王の佐久間朱莉が、初出場となる全米女子オープンを前に声を弾ませた。【写真】さあ、どうやって寄せる？ 難解すぎるリビエラのグリーン周り先週の国内女子ツアー「リゾートトラスト レディス」を16位で終えると、そのまま米国へ移動。慌ただしいスケジュールの