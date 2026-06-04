漫画『花さか天使テンテンくん』などで知られる作者・小栗かずまた氏が4日、NHKが2027年に放送予定の大河ドラマ『逆賊の幕臣』で、主演・松坂桃李が演じる主人公の幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）が自身の先祖であることから、7月3日発売の『最強ジャンプ』8月号より、先祖を題材にした短期集中連載『小栗忠順物語〜ボクのひいひいおじいちゃん〜』をスタートすることを発表した。【画像】ジャンプ漫画家