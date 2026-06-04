NPB(日本野球機構)は4日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。各部門の上位層では外野手部門のみ変動。中日の細川成也選手がDeNA・度会隆輝選手を1000票ほどの差で上回り2位に浮上しました。なお外野手の選出は上位3枠となっており、いずれも選出圏内となっています。両リーグトップの得票数を誇る外野手部門・森下翔太選手(阪神)はついに25万票を突破。20万票を突破して