中道改革連合の小川淳也代表は4日、高市早苗首相が衆院議員定数削減を巡り、自民党に意見の取りまとめを指示したことを批判した。記者団に「行政府の長である首相が衆院定数について指示することに大きな違和感がある」と述べた。