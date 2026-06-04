G大阪は6日、敵地で今季最終戦・東京V戦を行う。4日は吹田市内の練習場で非公開練習。今季を締めくくるプレーオフラウンド第2戦を前に、イェンス・ヴィッシング監督は大幅な若手起用を明言した。清水戦（5月24日）の終盤のピッチに立った11人の平均年齢は23・7歳。だが指揮官は「（明後日はさらに若い？）間違いありません」と言い切った。DF中野伸哉やMF中村仁郎は当然、アカデミーのメンバーが数人帯同する可能性もある。