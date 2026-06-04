東京都の小池百合子知事は４日、東京２３区の大学の定員増を２０２７年度末まで原則禁じる地域大学振興法について、「若者の選択肢を制限することは、自己実現の可能性だけでなく、日本全体の成長力を狭める」と批判する見解を発表した。都は今後、改めて規制の撤廃を国に求める。国の有識者会議が同法の規制延長を巡る議論を本格化させることを受け、コメントを公表した。小池氏は「学生の学びの機会が制約されるとともに、大