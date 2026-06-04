『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月29日に放送され、手押し相撲の必勝法を編み出した男性と、手押し相撲で無敗の男性が対決する様子が描かれた。【映像】手押し相撲の“必勝法”（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「手押し相撲必勝法」は