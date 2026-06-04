「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年6月3日公開のYouTub番組「REAL VALUE」に出演し、チャンネル登録者数197万人の人気ラーメン系YouTuberのSUSURUさんから、堀江さんがプロデュースした飲食店のラーメンを「まずい」と言われたとして非難した。SUSURUさんはXで、「まずいって言ったこと一度もないです！」と反論している。「一生懸命頑張って良いもの作ろうと思ってやってんのにさ」番組では、堀江さんが格闘技イベン