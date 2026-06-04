資料香川県空撮 全国の中学生が科学の思考力と技能を競う「科学の甲子園ジュニア」の香川県大会が8月23日に行われます。成績の上位6人から全国大会に出場する県代表メンバーが選ばれます。 この大会は、未知の分野に挑戦する探究心や、創造性に優れた人材を育成しようと、科学技術振興機構が毎年開いているものです。県大会は、県内の中学1、2年生が個人でエントリーし、休憩をはさんで2時間20分の筆記問題で