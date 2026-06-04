【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#8若き日の黒柳徹子を描いた「トットてれび」は満島ひかりの“隠れた代表作”にちょうど10年前の2016年6月、放送中だったのが、クドカンこと宮藤官九郎脚本「ゆとりですがなにか」（日本テレビ系）だ。タイトルの「ゆとり」は「ゆとり世代」の略。1987年4月から2004年4月にかけての生まれで、いわゆる「ゆとり教育」を受けて育った世代を指す。ドラマが放送された当時、「ゆとり世代」の若者