スマートフォンは今や生活に不可欠なデジタル機器だ。日本は世界でもかなり特殊な市場で、60％近いシェアを米アップルiPhone（アイフォーン）が占める。世界全体で見れば、2025年のシェアはアップルが24％、韓国サムスン電子が19％。これにシャオミ、オッポ、ヴィーヴォ、トランシオン、ファーウェイ、オナーの中国勢6社が続く。この8メーカーで世界の80％を占める構図だ。キャリア各社がひっそりとプログラム改定…残価設定iPho