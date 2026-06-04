消費者物価指数（CPI）（速報値）（5月）15:00 結果1.0% 予想0.7%前回-0.6%（前月比) 結果0.8% 予想0.5%前回-0.1%（前年比) 結果0.9% 予想0.6%前回-0.6%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.5% 予想1.3%前回0.8%（除く住宅ローン・前年比)