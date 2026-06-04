5月27日の夜、高知市の路上で、部下の髪の毛を掴んだとして警察は、6月4日、高知市の40代の男を暴行の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは高知市若草町の44歳の建設作業員です。警察によりますと、44歳の男は5月27日の午後11時20分頃、高知市の路上で職場の部下で高知市に住む10代男性の髪の毛を掴む暴行を加えた疑いがもたれています。調べに対しこの男は「髪を掴んで引っ張るなどしたことは間違いない」と容疑を認めていて、警察