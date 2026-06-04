◆米大リーグＤバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）敵地でのダイヤモンドバックス戦で７−０とリードした９回に登板して無失点で試合を締めたドジャースのジャック・ドライヤー投手（２７）。昨季はルーキーとして開幕から離脱せずにシーズンを戦い抜き、リリーフ陣の一角に定着している。剛速球を投げるわけでも、体格が良いわけでもないが、ロバーツ監督が「非常に信頼できる、