脚本家の宮藤官九郎氏が２０２８年度前期ＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」の脚本を担当することが４日、決まった。２０１３年前期「あまちゃん」以来の、朝ドラ。同日、東京・渋谷の同局で会見を行い「１５年前になるのかってびっくりしたけど、朝ドラをやらせてもらって、その時は朝ドラの型を知らずに自由に描いた。その後は考えて、できれば実在の人物がいい。女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言う女性