“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が、4日までに自身のXを更新。衝撃の“書き初め”ショットを公開した。【写真】地上波で放送するの？天羽希純、衝撃の書き初めショット天羽は「6/6(土)6/13(土)の2週連続で、テレ朝 上田ちゃんネルに出演しています！放送時間は26:30~27:00です▼（ハート）書き初めのやり方あってる……？？？お楽しみに！」との文言とともに、筆を胸元に挟んだ大胆ショッ