元西武監督の辻発彦氏（67）が、テレ玉公式YouTube「ツジハツ」に出演。西武が交流戦5勝目を挙げた3日の阪神戦（甲子園）を振り返った。3点リードの9回、守護神・岩城颯空が先頭の3番・森下に三塁打を許し、主砲・佐藤輝に2ランを浴びた。1点差で逃げ切ったが、ヒヤリとする場面だった。辻氏はその前の回がピンチを呼び込んだと説明した。「この試合に限らずセットアッパーは打順の巡り会わせをちゃんと考えてピッチングし