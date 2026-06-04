お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の子供たちについて語った。現在9歳、6歳、8カ月の3姉妹を育てている山崎。英語を習っているという次女の将来の夢は「パパみたいに、私はフェイマスコメディアンになる」だそうで、夫妻で「いいじゃない」と応援。「たまに僕のマネをしてる」と打ち明けた。そんな次女は「信じられないぐらいボケる」と山